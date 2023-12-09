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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بإعداد جيل جديد من الشرطة قادر على حماية الوطن

صدى البلد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة استمرار جهود الارتقاء بأداء الشرطة، وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المتميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لأكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وشدد الرئيس على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية؛ لضمان انتقاء أفضل العناصر؛ بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي .

وحرص الرئيس السيسي على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على آرائهم، مشددا على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية.

التضحيات الكبيرة

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة لحماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.

وكان في استقبال الرئيس السيسي - لدى وصوله مقر الأكاديمية - اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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