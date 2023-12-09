هدف مشروع.. قرار من الحوثيين بحظر مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، اليوم السبت، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت.

وقال متحدث الحوثيين في بيان صادر اليوم السبت، إنه تم إقرار منع مرورِ السفن المتجهة إلى الكيانِ الصهيوني من أيِ جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزةَ حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفًا مشروعًا لهم.

وأضاف أن ذلك جاء بعد نجاحهم في فرض منعَ السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

وحذر جميعَ السفن والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية، حرصًا على سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا حرص الحوثيين الكامل على استمرارِ حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمرِ والعربي لكافةِ السفن والدولِ عدا السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي سوف تنقل بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية.