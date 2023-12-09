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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شئ رائع.. أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

أعرب الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بالرقم القياسي الجديد الذي حققه مع الريدز بالوصول إلى 200 هدف في جميع المسابقات، بهدفه في شباك كريستال بالاس.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"أنا سعيد بالرقم القياسي الذي حققته ولكن الشئ الأكثر أهمية بالنسبة لى هو أننا فزنا بالمباراة، لقد كان الأمر صعبا حقا اليوم، لكن بالطبع عندما تفوز وتسجل الأهدف فهذا شعور رائع".

وتابع:" أرى العقلية التي تقول أنك ستستمر في القتال حتى النهاية، وقد فعلنا ذلك في هذه المباراة، والمباراة الأخيرة والتي سبقتها، إنه شئ إيجابي نتعلمه من تلك المواقف".

وأضاف صلاح:" بالطبع لدينا فريق جديد الآن، هناك ستة أو سبعة لاعبين جدد في التشكيلة الأساسية، نحتاج فقط إلى تقديم النصيحة لهم، أنا وفان دايك واللاعبون في الريدز، إنهم يتعلمون الكثير ويفعلون ذلك، إنهم شباب لطفاء حقًا وقادرون على التعلم".

وقاد محمد صلاح ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، سجل هدفا وصنع آخر، ليصل إلى 200 هدف في مسيرته مع الريدز في جميع المسابقات.

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