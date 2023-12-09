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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يبدأ تصوير شمس الزناتي

صدى البلد

أعلن المخرج عمرو سلامة بدء تصوير فيلم شمس الزناتي، بطولة الفنان محمد إمام، وعدد من الفنانين، بعدما انتهى صنّاعه من تحضيراته في شهر أغسطس الماضي.

 

ونشر عمرو سلامة الكلاكيت الخاص بفيلم شمس الزناتي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ومدون عليه المشهد الأول، إشارةً إلى بدء تصوير العمل، وعلق سلامة: صفحة جديدة ومن أول السطر.

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي كل من الفنان محمد إمام، أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج مشترك بين ريمون رمسيس شركة Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن. 

 

فيلم شمس الزناتي 1991 

جدير بالذكر، أن الفنان عادل إمام سبق أن قدم فيلمًا بعنوان شمس الزناتي أيضًا، عام 1991، ولكن هذا العمل الذي يقدمه محمد إمام، سيعود خلال الأحداث بالزمن، 15 عامًا، ويكشف كيف تكونت هذه الشلة في البداية.

 

وكان قد شارك في بطولة فيلم شمس الزناتي، قبل أكثر من 30 عامًا، عادل إمام، ومصطفى متولي، محمود الجندي، سوسن بدر، إبراهيم نصر، أحمد ماهر، وغيرهم، في عمل من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.

شمس الزناتي محمد امام

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