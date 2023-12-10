سعر الذهب عيار 21 اليوم 10-12-2023

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأشهر انتشارا عند 2770 جنيه للبيع و 2790 جنيه للشراء مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023، داخل محلات الصاغة.

سجل سعر المعدن الأصفر زيادة طفيفة لم تتخطى حاجز الـ 6 جنيهات في نهاية تعاملات أمس السبت داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب

وأظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 2347 جنيه للبيع و 2391 جنيه للشراء.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأعلي انتشارا نحو 3166 جنيه للبيع و 3189 جنيه للشراء.

عيار 14



بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1847 جنيه للبيع و 1860 جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.454 ألف جنيه للبيع و 99.17 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر الكيلو الذهب نحو 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22.16 ألف جنيه للبيع و 22.32 ألف جنيه للشراء.



3 عوامل تحدد سعر الذهب



وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

أوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

لفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

أشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.

تراجع أسبوعي



وانخفضت أسعار الذهب عقب صدور بيانات الوظائف ‏في الولايات المتحدة والتي سجلت قراءة أفضل من المتوقع مما دفع عوائد سندات ‏الخزانة والدولار نحو الارتفاع.‏

وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة ‏‏1.6% أو بنحو ‏‎31.90‎‏ دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق ‏الأدنى منذ 27 نوفمبر .‏

وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% ‏هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر.‏

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير ‏متوقع في معدل البطالة حيث تراجعت البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9% ‏في الشهر السابق.‏

في المقابل، أضاف الاقتصاد الأميركي 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً عن ‏تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة، ومتجاوزاً إضافة 150.000 وظيفة في ‏أكتوبر.‏

من ناحية أخرى، يمكن أن يدعم تقرير الوظائف الشهري أيضًا فكرة أن بنك ‏الاحتياطي الفدرالي يوجه الاقتصاد الأميركي نحو الهبوط الناعم - وهو انتعاش ‏اقتصادي مطرد وسط انخفاض التضخم. ‏