رئيس الشيشان يدعم بوتين في ترشحه لفترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، تأييده لقرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أنه الشخص الأكثر جدارة بالدفاع عن البلاد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال قديروف عبر “تيليجرام” “إننا في جمهورية الشيشان نؤيد قرار فلاديمير بوتين تأييدا كاملا ونعتبره صحيحا وضروريا تماما”.

وأضاف "في الظروف الحالية، عندما حمل العالم كله تقريبا السلاح ضد روسيا، لم يعد هناك شخص أكثر جدارة قادرا على الدفاع عن سلامة واستقلال دولتنا باستثناء فلاديمير بوتين".

وتابع قديروف: "بعد أن قاد البلاد خلال أصعب فترة في تاريخها، تمكن من تحويلها إلى واحدة من أقوى القوى، والتي تُعتبر وتجلّ الآن في جميع أنحاء العالم. وبفضل قراراته الحكيمة والبعيدة النظر، نجح فلاديمير بوتين في تحويل الاقتصاد الروسي إلى أحد أكثر اقتصادات العالم استقرارا، مما ضمن الرفاهية والازدهار للمواطنين الروس لسنوات عديدة. وحتى الآن، وفي ظل العقوبات غير المسبوقة، فإننا نواصل التطور تدريجياً في جميع المجالات".

وشدد على أنه "على قناعة راسخة بأن مهمتنا هي الالتفاف حول فلاديمير بوتين، ومنح أصواتنا له، والسماح له بتعزيز دور وطننا الأم في طليعة القوى العالمية. ليس هناك أدنى شك في أنه سينجح، لأنه في التاريخ الحديث لروسيا لم ولن يكون هناك قادة أكثر جدارة وحكمة وموهبة مثل رئيس الدولة الحالي".

واختتم الرئيس الشيشاني: "بالنيابة عن الشعب الشيشاني برمته وبالأصالة عن نفسي، أعلن مرة أخرى أننا نرحب ترحيبا صادقا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح لولاية أخرى. وكما كان من قبل، ولكوننا جنوده المخلصين، سنقدم له كل المساعدة والدعم اللازمين، وسننفذ أيضا أيا من أوامره لصالح وطننا العظيم – روسيا".