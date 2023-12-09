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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح مثير من كلوب بشأن الاستغناء عن صلاح بسبب كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، عن الفترة التي سيغيب خلالها النجم المصري محمد صلاح، عن الفريق بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.


وقال كلوب بشأن غياب صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لا.. لم أفكر في الأمر كي أكون صادقًا، ولا يمكنني تغييره على أي حال".

وأضاف: "ليس لدي خطط حقيقية لتعويض غياب محمد صلاح.. إننا نتحدث عن شهر كانون الثانى/يناير.. أليس كذلك؟ أتمنى أن يعود ديوجو في ذلك الوقت".

وتابع: "لم أفكر في الأمر بعد. على الأرجح سيكون صلاح متاحًا معنا أمام آرسنال (7 كانون الثانى/يناير المقبل) في كأس الاتحاد الإنجليزي. لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح برحيل اللاعبين".

وواصل المدير الفني لليفربول: "ديسمبر شهر صعب حقًا. تشعر بالسعادة عندما تجتازه، ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى. لا يمكننا تجنب ذلك على أي حال، ومهما يكن الأمر فإن ما يمكنني قوله، إذا قرر منتخب مصر أنه يجب أن يرحل مو في الثاني أو الثالث أو الرابع من  يناير. أنا متأكد من أن صلاح يريد خوض مباراة آرسنال، لكنني لست متأكدًا من قدرتنا على اتخاذ هذا القرار".

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح كأس الأمم الافريقية أرسنال المدير الفني ليفربول

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