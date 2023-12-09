رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة طارق شكري وكيل إسكان النواب

حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء علي تقديم واجب العزاء فى والدة المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، مساء اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء أيضا حضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والنواب مصطفى بكرى وإيهاب العمدة وعمر وطنى ومحمود عثمان وعبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية في البرلمان.

وشارك ايضا كلا من "الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والفنان محمد الشقنقيري، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق.

كما شارك "اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الدكتور محمد ‏مختار جعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة الأولي إرهاب سابقًا، والنائب ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وكان المهندس طارق شكري، أعلن عن خبر وفاتة والدته امس، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد آل شكري بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والذين صاحبوا الجنازة حتى مثواها الأخير بمقابر العائلة على طريق العين السخنة.