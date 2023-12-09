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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسعد وزير الداخلية الأسبق: العالم بالكامل ينظر لـ الانتخابات الرئاسية بمصر 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام، أن مصر تشهد عرس ديمقراطي كبير غدًا الأحد، وأن مصر في حاجة لـ أولادها، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع مطالب بالمشاركة غدًا، في الانتخابات، ولا يوجد توجه بالتصويت لأي مرشح، ولكن المطلوب هو المشاركة من المواطنين الذين لهم حق التصويت.  

العالم بالكامل ينظر لـ الانتخابات الرئاسية بمصر 2024

 

ولفت إلى أن العالم بالكامل ينظر لـ الانتخابات الرئاسية بمصر 2024، وذلك في ظل ظروف تمر بها الدولة المصرية، وأن مصر أصبحت هي بؤرة العالم من حيث الاهتمام.

الفترة المقبلة صعبة

 

وكشف أن الفترة المقبلة صعبة، وهذا يتطلب تكاتف من جميع المصريين، لمواجهة أي مشكلة، وأن يكون هناك نهوض اقتصاد، وأن يكون هناك أمن خارجي.

وأشار إلي أن مصر تسعى لوقف النار في غزة، بعد أن دخلت الأزمة في شهرها الثالث، ولم ينجح مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف النار، بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

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