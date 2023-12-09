بعد الفوز على ساجرادا.. عواد يكشف عن سر الانتصارات المتتالية للزمالك

قال محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعبين والجهاز الفني كان هدفهم الفوز في مباراة ساجرادا الأنجولي والحصول على الثلاث نقاط.

وأضاف عواد في تصريحات عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني والجمهور الذي يدعمنا ومجلس الإدارة، والفوز في مباراة اليوم كان هدفنا للابتعاد بصدارة المجموعة".

وتابع قائلًا: "كنا نعمل لإراحة أنفسنا مبكراً، ونلعب بأريحية أكثر في المباريات المتبقية في دور المجموعات وهو ما نجحنا في تحقيقه".

واختتم تصريحاته قائلا: "أشكر زملائي على مساعدتي في الحفاظ على نظافة الشباك خلال أخر 4 مباريات خاضها الفريق، وكنا نحتاج فقط لتوظيفنا بشكل جيد وتوفير المناخ المناسب بعد أوقات صعبة مر بها الفريق، والجميع في حالة تركيز".

وفاز الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.