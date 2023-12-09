أول قرار من معتمد جمال بعد الفوز على ساجرادا في الكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، غدا الأحد؛ وذلك عقب الفوز على فريق ساجرادا الأنجولي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، عصر بعد غد، الإثنين 11 ديسمبر 2023، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة.