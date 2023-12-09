عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حققنا الهدف| تصريحات معتمد جمال بعد فوز الزمالك أمام ساجرادا

معتمد جمال
معتمد جمال

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة ساجرادا الأنجولي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت صعبة كما توقع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الثلاث نقاط، مما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".

وتابع قائلا:" الزمالك لم يضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط متبقية ونتطلع لحصد النقاط التي تؤهلنا وبعدها نركز على موقفنا في المجموعة، ومباراة اليوم كانت صعبة وبذل اللاعبون مجهودات كبيرة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف المدير الفني :" حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيراً جداً، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".

وفيما يخص توقيع عقود تدريب الفريق قبل اللقاء قال:" الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق".

وأوضح أن محمود حمدي الونش سيبدأ التدريب مع الفريق يوم الاثنين المقبل ولكن بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك في التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية.

وأوضح أن مصطفى شلبي لاعب الفريق يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات بعد حوالي 3 أسابيع.

وأشار معتمد جمال أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد بعض عناصر فريق الشباب 2003 للتدريب مع الفريق الأول بعد متابعتهم في الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني أنه كان من الصعب إراحة أحمد مصطفى "زيزو" مبكراً خاصة وأنه لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة ويستطيع توظيف مجهوده على مدار الـ90 دقيقة وتم استبداله بعدما تعرض للإجهاد.

وفيما يخص الثلاثي الموقف " أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي" قال :" إيقاف اللاعبين انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

ترشيحاتنا

كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة فى الانتخابات الرئاسية 2024

أيهما أولى الحج أم الزواج للشاب القادر عليهما؟.. دار الإفتاء تحدد

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى لدى حماس

بابتسامة مستفزة.. أقوى جيش في العالم يحارب لعب الأطفال| فيديو

الحكومة تقترض 96.5 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف التفاصيل

الحبس سنة عقوبة استعمال القوة لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

تغير الصوت والسعال بينها.. علامات غير متوقعة تكشف السرطان في مراحله الأولى

توب هاف ستومك.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فيديو

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الانتخابات.. هؤلاء ممنوعين من التصويت.. والسجن عقوبة المتجاوزين

حققت 20 بطولة متنوعة.. من هي حسناء النادي الأهلي التي تصدرت التريند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ