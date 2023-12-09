تعليق قوي من مدرب ناشئي الزمالك بعد الفوز على الأهلي ببطولة الشباب

أبدى محمد عبد الله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥، سعادته بالفوز على الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وأكد عبدالله أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة وقوية فنياً أمام الأهلي، وكانوا يستطيعون حسم المباراة في الوقت الأصلي ويستحقون الفوز.

ووجه محمد عبد الله الشكر للاعبين والجهاز المعاون له، على المجهود المبذول و الذي تكلل بتحقيق الفوز .

وأوضح المدير الفني أن الهدف هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، ونعد الجميع بتحقيق بطولة الجمهورية للشباب.

وأكد محمد عبد الله أن فريق 2005 يضم العديد من المواهب القادرة على التواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك تنسيق دائم مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معتمد جمال المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل تصعيد اللاعبين المميزين بشكل مستمر .

واختتم تصريحاته مؤكدا بأن قطاع الناشئين بالزمالك بشكل عام هو الكنز الحقيقي للنادي.