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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقبال الجاي.. خالد الغندور يهنئ الزمالك بالفوز على ساجرادا| شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور

حقق نادي الزمالك، فوزا ثمينا، على ضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلي طريقته الخاصة، نشر الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة، وعلق عليها: “ألف مبروك لنادي الزمالك الفوز في 3 مباريات والنقاط الكاملة، وعقبال القادم بإذن الله”.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية والفوز علي ساجرادا الأنجولي بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجات ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبو سليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

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