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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

أشرف زكي
أشرف زكي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرارًا بوقف الممثلة الشابة نورا عبد الرحمن، عن العمل ومنعها من ممارسة نشاطها الفني.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، أن قرار وقف نورا عبد الرحمن، عن العمل جاء بسبب ممارستها المهنة دون تصريح من النقابة.

نورا عبد الرحمن


نورا عبد الرحمن ممثلة مصرية شابة، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وبدايتها كانت في دور سارة بمسلسل هجمة مرتدة مع النجوم هندي صبري وأحمد عز، في رصيدها الفني أكثر من 8 أعمال بين الدراما والسينما.

أكد الفنان إحسان الترك ،على اعتذاره عن ورشة إعداد الممثل، وذلك بعدما انتشرت صورته خلال الساعات الأخيرة رفقة تيك توكر شهير  خلال إعداد الورشة، مؤكدًا أنه امتثل لتعليمات نقابة المهن التمثيلية.

أصدر إحسان الترك، بيانًا صحفيًا قال فيه: من فترة كان نزل إعلان عن تكوين ورشة إعداد الممثل وذكروا إني فيها، وأحب أحيط الجميع بأني اعتذرت عن الورشة دي على حسب تعليمات نقابة المهن التمثيلية وأرجو منكم أن تتقبلوا ذلك وأنا ماليش أي علاقة بالورشة وأخلي مسؤوليتي عنها، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، صورة الفنان إحسان الترك، مع تيك توكر شهير، أثناء تجهيز ورشة إعداد ممثل، الأمر الذي عرضه للعديد من الانتقادات، كما أنه يخالف تعليمات نقابة المهن التمثيلية.

نقابة المهن التمثيلية 
دعت نقابة المهن التمثيلية مكاتب الكاستينج للتوافد على مقر النقابة لتقنين أوضاعها بعد قرار الفنان أشرف زكي بوقف التعامل معهم.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تقديمه بلاغا لقطاع التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ ضد مكاتب الكاستينج واصفا إياهم بـ " السرطان".

نقابة المهن التمثيلية

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