إسرائيل تتعهد بعدم تحويل شيكل واحد إلى غزة

أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يحول شيكلا واحدا إلى غزة، موضحًا أنه تم خصم مئات ملايين الشيكل من أموال السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس" "لن يذهب شيكل واحد لشخص واحد في غزة وعلى عهدي انتهت الأيام التي كانت إسرائيل تحول فيها الأموال حتى تحول السلطة الفلسطينية الرواتب لعائلات حماس".

وأضاف "في الشهر الماضي وافق مجلس الوزراء على موقفي وخصم مئات الملايين من الشواكل التي أرادوا تحويلها إلى غزة".

ولفت "نفس الشيء هذا الشهر وسيتكرر الأمر نفسه في المستقبل".