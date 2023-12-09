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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي عن الوضع في غزة: أمريكا أفشلت وقف إطلاق النار

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي  على استخدام واشنطن " حق الفيتو " لنقض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار  في غزة في مجلس الامن.

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وقالت الحديدي،: "لأول مرة منذ عقود  يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من الميثاق  والتي تنص على أنه  "من حق الأمين العام للأمم المتحدة أن يلفت انتباه مجلس الأمن الدولي لأي قضية يعتقد بأنها يمكن أن تهدد الأمن والسلم العالميين".


وتابعت : "  يبدو أن الولايات المتحدة لم يلفت انتباهها ولا ترى إلا حق إسرائيل في القتل  "
تابعت  الحديدي عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  :"  العدوان يستمر في غزة  ويتم دفع  الفلسطينيين  لاماكن قريبة من الحدود المصرية رغم  أن سلطات الاحتلال كشفت انها لا تنوي  الدفع بهم وأنها تتنسق مع السلطات المصرية لكن ما يحدث على الأرض أمر  أخر  ".


يذكر أنه و للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار، وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: «13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار».

لميس الحديدي

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