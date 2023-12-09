ضياء رشوان: 110 وسائل إعلامية دولية و828 صحفياً أجنبياً يتابعون ميدانيا الانتخابات الرئاسية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة التي تشرف بالكامل على العملية الانتخابية 2024، منوها أن هذه الهيئة وُضِعَت في الدستور مكونة من 10 قضاة، ويُخْتَارُون من جهاتهم.

وأضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في كل لجنة انتخابية يوجد قاض، وعلى كل صندوق يوجد قاض، وأي خلل أو طعن لا ينظره إلا القضاء، ومن ثم العملية الانتخابية برمتها عملية ذات إشراف قضائي كامل، مردفا: "أتحدى أي شخص أدلى بصوته في أي انتخابات منذ 2011 ووجه أحد القضاة بالتصويت لشخص معين".

أشار إلى أن الانتخابات تجري وفقا للمعايير الدولية، وهذا منصوص عليه بالدستور، والمعايير الدولية تستلزم جهات لمتابعة للانتخابات ميدانيا، ويوجد داخل مصر 62 منظمة وجمعية أهلية بواقع 22 ألفاً و540 فرداً، بجانب 14 منظمة أجنبية يمثلهم 220 فرداً، و67 دبلوماسياً يمثلون 24 سفارة أجنبية في مصر حتى الآن.

ولفت إلى أن 110 وسائل إعلامية أجنبية ستتابع الانتخابات الرئاسية، يمثلهم 828 صحفياً، منهم مقيمين في مصر وآخرين قادمين خصيصا، بجانب عشرات من وسائل الإعلام المصرية.