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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: مواجهة التيارات الظلامية أول ملف عملت عليه بوزارة الثقافة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أول ملف قرر أن يعمل عليه بعد توليه الوزارة، الرعاية الثقافية لبعض المحافظات والمناطق التي تشعبت فيها التيارات الظلامية.
وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قررت أنه ينبغي أن نذهب إلى تلك المناطق، لا تذهب مؤسسات الوزارة فقط بل الوزير بنفسه" مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن تعمل الوزارة بشكل مكثف في تلك المناطق.
وتابع: "الملف الثاني كان علاقة مصر بالعالم من حولها ليس فقط العالم العربي، في أول معرض للكتاب وجهت الدعوة لوزير الثقافة السوداني للحضور والمشاركة في الفعاليات".
وأكد أن الثقافة المصرية ينبغي أن تنتشر في كل مكان، لذلك أعطينا الأكاديمية المصرية في روما اهتمامًا كبيرًا جدًا؛ لأنها تمثل صوتًا ثقافيًا لمصر في أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الصين والهند وروسيا.
ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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