أحمد موسى: مصر تحافظ على أمنها القومي ولن تفرط في أرض سيناء

علق الإعلامي أحمد موسى على الجماعات التي تقود حملات برفع لافتة فتح المعابر والأنفاق للدخول في عملية حرب مع الإسرائيليين وحماية الشعب الفلسطيني، قائلا:" مصر تحافظ على أمنها القومي ولن تفرط في أرض سيناء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية، وأنه لا يوجد أي دولة في العالم تقبل بأن ما يحدث في فلسطين؛ يحدث بها.

وأشار إلى أن هناك نحو 750 ألف فلسطيني اقتحموا الحدود المصرية في عام 2008، وأن مصر لن تنسى مواقفها مع دول الجوار، مطالبًا بضرورة دعم الدولة في قراراتها بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لن تقبل عملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني.

لافتًا، أن هناك محاولات ابتزاز لـ مصر بشأن القضية الفلسطينية وتزعم أن الدولة المصرية حاصرت غزة في وقت سابق، موضحًا: "مصر لم تحاصر غزة يومًا ما، وبالأخص في وقت الحصار على غزة".