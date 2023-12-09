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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلاف أمريكي إسرائيلي.. ما موعد انتهاء الحرب على غزة؟

حرب غزة
حرب غزة

مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، الموعد المتوقع خلاله انتهاء الحرب.. فما هو الموعد النهائي؟

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حول الموعد الزمني لانتهاء الحرب، وهو الأمر الذي كشف عنه أيضا المسؤول الإسرائيلي.

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الحرب على غزة.. أكسيوس: الجيش الإسرائيلي لن يغادر خانيونس قبل 4 أسابيع

خلاف أمريكي إسرائيلي 

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية والعملية في خانيونس.

وفقا لموقع "أكسيوس"، أكد مسؤول الدفاع الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة لا "تضغط على المكابح" أو تمنح إسرائيل موعدا نهائيا محددا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.

هذا وصرح نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر لمنتدى أسبن الأمني في واشنطن الخميس، بأن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا نهائيا ملموسا لإسرائيل، قائلا: "هذا صراعهم. ومع ذلك، لدينا نفوذ، حتى لو لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة".

ما موعد انتهاء حرب غزة؟

أفاد المسؤول الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" بأن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مؤكدا أن "المرحلة الشديدة الكثافة من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى".

وأضاف المسؤول أن الفجوة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية تتعلق بالجدول الزمني الذي مدته شهر واحد تقدمه إسرائيل لإنهاء المرحلة المكثفة من حرب غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول الدفاع الإسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة العالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر، بينما ترنو إسرائيل إلى نهاية في يناير.

الحرب في غزة

يذكر أن الحرب على غزة، قد دخلت شهرها الثالث منذ بداية اندلاعها في طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

وأدت الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر 42 ألفا آخرين.

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