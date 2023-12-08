الحرب على غزة.. أكسيوس: الجيش الإسرائيلي لن يغادر خانيونس قبل 4 أسابيع

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: “نتوقع إنهاء عمليتنا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع."

وزعم المسؤول الإسرائيلي في تصرحاته للموقع الأمريكي: “جيشنا حقق تقدما كبيرا في الجزء الشمالي من قطاع غزة فيما العملية بخانيونس بدأت للتو."

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل 40 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مستشفى في بئر السبع 10 منهم بحالة خطيرة.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم استشهاد 10 فلسطينيين ووقوع عدد من الإصابات في صفوق المدنيينفي غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.