أحمد موسى منفعلا : محدش يقدر يقرب لحدودنا ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش يقدر يقرب للحدود المصرية ومحدش يقدر يقرب من أرضنا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" أسامة حمدان أحد عناصر حماس صرح بأنهم سيقاومون إسرائيل من مصر "، مضيفا:" سيناء دي بتاعتنا إحنا وبقول لأسامة بلدنا محدش يدخلها وأنت عايز تدخلني حرب مع إسرائيل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :" لازم حماس تعتذر عن تصريح أسامة حمدان ولايمكن نسمح أن يتم استغلال أرضنا ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" أسامة حمدان صرح بأنه سيتم تحويل سيناء إلى مركز للمقاومة وأقول له سيناء ليست فلسطينية ولا تتواجد في غزة ولو عايز تقاوم قاوم من ارضك ".