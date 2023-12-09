أحمد موسى عن فبركة تصريحات وزير الخارجية: مصر لا تستأذن إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية سامح شكري كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية وتم عقد لقاءات كثيرة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الخارجية أجرى حوارا مع cnn عن تطورات الأوضاع في غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حديث وزير الخارجية محدد وصريح ولم يتم نقل كافة تصريحات وزير الخارجية عن حماس كما قالها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : وزير الخارجية تحدث عن الرعايا الأجانب الذين يخرجون من قطاع غزة ولم يتحدث عن المصريين العائدين من قطاع غزة ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" مصر لا تستأذن إسرائيل لعودة المصريين من قطاع غزة "، مضيفا:" تم تحريف تصريحات وزير الخارجية مع سي إن إن ".