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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتحاد الغرف التجارية يكشف تطورات أزمة السكر

السكر
السكر

 قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع أسعار السكر تعود لعدة أسباب  أولها ارتفاع السعر العالمي بواقع 150 دولاراً وهذا يعني انتقال السكر  كسعر للكيلو إلى 48 جنيهاً  لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي  يبلغ 2.7 مليون طن   بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى  3.5 مليون طن.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: وزارة التموين كان لها نظرة استباقية  حيث توقعت ارتفاع الأسعار   وبالتالي كان لديها رصيد كبير  من السكر  والتي تقوم بضخه في الأسواق    حيث يباع السكر البالغ 24 جنيهاً   للكيلو ليصل للمستهلك بسعر  27 جنيهاً للكيلو ".


وقاطعته الحديدي متسائلة : ما فيش نظرة استباقية المخزون ده الطبيعي الذي اكد عليه الرئيس  انه  لازم كل سلعة إستراتيجية يبقى ليها مخزون يغطي  عدة أشهر وبالفعل لديها مخزون طبيعي يغطي 5.5  أشهر   وهذه ليست نظرة استباقية " ليرد  : في سلعة السكر بالذات  تم استيراد كميات  شهرين  استباقيا وهذا ما يساعد الان على توفير السكر  بسعر 27 جنيهاً بخلاف ذلك فإن تحريك السعر كان سيحدث".


وأوضح أنه يتم يومياً توريد  كميات من السكر من الشركات المملوكة لوزارة التموين    بواقع ألفي طن  لكل شركة بإجمالي 8 الالاف طن يومياً  بالإضافة لنحو  ألفي طن من السكر  من الشركة التكاملية ليصل الإجمالي المورد يومياً ما بين 8-10 الالاف طن  وهو أكثر مرة ونصف من الاستهلاك اليومي ".


وتوقع أن يخف إقبال وتهافت المواطنين على شراء السكر الفترة المقبلة بما يعيد معدلات الإنتاج لما كانت عليه، قائلاً :  توحيد سعر السكر كان إجراء مهم لان أي سلعة  بها سعرين تفتح أبواب الفساد   وبالتالي جرى توحيد سعر السكر للكيلو  بسعر 27 جنيها للمستهلك وللصناعة  وبالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراء أهم وهه   أن لا يتم التسليم    إلا للشركات التي لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الالكترونية عبر  هيئة البورصة السلعية   حتى يمكننا تتبع     السكر  حيث   كان يتم  تسليم السلع لاي شركة لديها على السجل التجاري   نشاط تعبئة سكر  وكثير من الشركات لا تملك تلك الخطوط ومن ثم  تم قصرها على الشركات التي لديها  بالفعل خطوط تعبئة وتغليف وتعتمد الفاتورة الالكترونية بالإضافة لحل المشكلة اللوجستية    عبر استخدام   جميع شركات  تعبئة المواد الغذائية  بالإضافة لأربعين ألف  منفذ يقوم بخدمة 64 مليون مواطن مصري  السكر  الإضافي حول بطاقة التموين بخلاف سكر التموين ".


ورداً على سؤال الحديدي: هنفضل نضخ  لحد إمتي  هنبدأ ناخد من المخزون الاستراتيجي؟، قال عز: " وزارة التموين استوردت 87 ألف طن سكر أبيض  بالفعل  وهناك   50 ألف طن ستصل خلال هذا الاسبوع .. وآخر الشهر سيتم استيراد 400 ألف طن  ممول من البنك الاسلامي  سوف تحل المشكلة بالدخول  في الموسم الجديد".

السكر أسعار السكر

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