عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا لأكياس صغيرة من السكر، مكتوب عليها «سكر فكة»، متسائلين عن حقيقة تلك الصور المتداولة وحقيقة طرح تلك الاكياس الصغيرة داخل المحال التجارية..

شاهد الفيديو:

تداول مستخدموا منصات السوشيال ميديا صور أكياس السكر الفكة، صغيرة الحجم، وسط حالة من الجدل الواسع ما بين ساخرون من الاسم المشابه لأسماء كروت السحن وبين الذين يرون أنها فكرة لطيفة لتوزيع كميات صغيرة من السكر بمبالغ صغيرة.

جدير بالذكر أن فكرة أكياس سكر الفكة، ليست بالجديدة بل منتشره في الأسواق منذ فترة طويلة وتحتوي على كميات صغيرة يصل وزنها إلى 10 جرامات فقط، وهي كمية تكفي لعمل كوبين من الشاي، إلا أن الكثيرين باتوا بلجأون لها من جديد في ظل غلاء سعر سلعة السكر التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

موضوعات متعلقة

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

ترشيحاتنا

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

تاجرا في الحشيش وحازا أسلحة نارية .. حكم رادع لعاطلين بالصف

بقذائف الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف 6 آليات عسكرية صهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ