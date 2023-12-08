بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا لأكياس صغيرة من السكر، مكتوب عليها «سكر فكة»، متسائلين عن حقيقة تلك الصور المتداولة وحقيقة طرح تلك الاكياس الصغيرة داخل المحال التجارية..

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تداول مستخدموا منصات السوشيال ميديا صور أكياس السكر الفكة، صغيرة الحجم، وسط حالة من الجدل الواسع ما بين ساخرون من الاسم المشابه لأسماء كروت السحن وبين الذين يرون أنها فكرة لطيفة لتوزيع كميات صغيرة من السكر بمبالغ صغيرة.

جدير بالذكر أن فكرة أكياس سكر الفكة، ليست بالجديدة بل منتشره في الأسواق منذ فترة طويلة وتحتوي على كميات صغيرة يصل وزنها إلى 10 جرامات فقط، وهي كمية تكفي لعمل كوبين من الشاي، إلا أن الكثيرين باتوا بلجأون لها من جديد في ظل غلاء سعر سلعة السكر التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.