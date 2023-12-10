نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، آخر تطورات ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، قائلاً إن “سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي وهذا يعود لسوء الإدارة في تصدير البصل، فعلى سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوماً على التصدير ربما تصل إلى أربعين في المائة نظراً للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان مما دفعهم للتهافت على البصل المصري.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON ، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: مصر صدرت بصل بكميات أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المزروعة أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم".



ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو من سوء إدارة عملية التصدير، وأنه طالب إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره والحكومة استجابت للقرار بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر وبالتالي جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا.



وأوضح أن سعر البصل زاد حالياً زيادة كبيرة جدا لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو، والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني الشح حتى التجار ليس لديهم بصل.

وتوقع انخفاض أسعار البصل في مارس المقبل تدريجياً لأن البشائر أيضاً قليلة.