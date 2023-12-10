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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: اللي فاهم كورة غير اللي حافظ

الغندور
الغندور

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب مضيفه فريق نانت بهدفين لهدف، ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي.


 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "هدف عالمي بالرأس لمصطفي محمد في مرمي باريس سان جيرمان  سبحان الله لما قلت انه من افضل لاعبي العالم في هذه المهارة ولا يقل عن  كريستيانو كان بعض الناس بتتريق علي كلامي، طبعا اللي بيفهم كورة ومارسها غيراللي حافظ وبيتفرج".

 

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من برادلي باركولا في الدقيقة 41، وراندال كولي مواني في الدقيقة 83 من عمراللقاء، وسجل الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي هدف فريقه الوحيد في مرمى باريس سانجيرمان في الدقيقة 55.
 

 

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