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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا قدمت التنسيقية برنامجا للرئيس القادم؟.. فيديو

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح

قال النائب محمد صلاح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة تسليم مرشحي الرئاسة برنامج من التنسيقية للرئيس القادم جاءت إيمانا منهم بأن هذه الانتخابات مختلفة تماما وفي ظرف سياسي وإقليمي وعالمي محيط بنا تمر به الدولة المصرية.

وأضاف محمد صلاح، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الست سنوات المقبلة تأسيس للجمهورية الجديدة وبالتالي اتفقوا على عمل نموذج في التنسيقية وهو مكرر في 2019 لاستطلاع آراء القوى السياسية حول رؤيتهم لقوانين الانتخابات والحياة السياسية، والآن تقديم برنامج يتضمن ابرز الملفات على الساحة.

وأوضح، أنه تم تشكل فريق عمل من التنسيقية متنوع الأفكار والأيديولوجيات من اليمين إلى اليسار، وشكلت ورش عمل عشان يوضحون بها طريقة العمل، ونعمل على برنامج ماذا نريد من الرئيس القادم، خاصة وأنه ليس لنا مرشح واحد في التنسيقية وجميع الأعضاء لها مرشحين في الانتخابات".

وتابع: "نحن كقوى سياسية نسير خلف ما تم في الحوار الوطني وبدأنا نعمل زيارات وذهبنا لـ23 حزبا سياسيًا و10 شخصيات عامة من ذوي الافكار والأيديولوجيات المختلفة و6 مناطق حدودية في سيناء وأسوان وسيوة وشلاتين عشان نشوف تطلعات الناس ومطالبهم من الرئيس القادم، ورحنا لـ15 نقابة مهنية وحقوقية ومنظمات ومجتمع مدني عشان نفهم طلبهم وعملنا بيان تحليل وتصنيف وشكلنا لجنة لصياغة المتطلبات وكان تحديًا كبيرًا لأن تشكيلنا متنوع ولكن كان يجمعنا الكثير في الأفكار، وما اختلفنا فيه حاولنا نصل فيه لصياغات توافقية".

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