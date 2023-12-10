عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إصابات خطيرة| مرض يصيب العين يضرب جنود جيش الاحتلال.. الحكاية من أولها

صدى البلد

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 100 جندي بالعمى الجزئي أو الكامل بسبب الحرب علي غزة، والسبب يعود إلى الانفجارات في الجزء الشمالي من قطاع غزة.


 

أوضحت مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن الإصابات جاءت نتيجة تلقي الشظايا والأعيرة النارية أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية، وأن ما بين 10 و 15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.


 

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن مستشفى سوروكا، ثالث أكبر مستشفى إسرائيلي بالأراضي المحتلة، قام بجمع الأموال لشراء نظارات واقية وأعطوها للجنود في قطاع غزة.


 

وقال الدكتور شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون: إن "الغازات السامة والكيميائية تتسبب في تغييرات تصيب قرنية العين، حيث إن القرنية هي النسيج الشفاف الذي ينفذ الضوء من خلاله وصولًا للعين، وقد يحدث عتامة بالفعل نتيجة تسمم العين بالغازات وتتطور الحالة حتى يفقد الشخص القدرة على الرؤية بالعين بشكل كامل أو جزئي، تلك هي الحالة الوحيد التي تتسبب في إصابة 100 فرد بالعمى".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات

رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب حدوث تغيير واضح في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية

المصريون قدموا ملحمة وطنية.. أحمد موسى يقدم رسالة قاسية لأعداء البلد|فيديو

أحمد موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر

"برايل" بالانتخابات|مواطن من ذوى الهمم لـ صدى البلد: مكتسبات عديدة منحها لنا الرئيس

دعم للاستقرار ووفاء لدماء الشهداء| أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ