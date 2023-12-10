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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ9 مساًء، "لمدة ثلاثة أيام".

انتخابات الرئاسة 

اعرف لجنتك الانتخابية

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ، وأماكن اللجان، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من خلال الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

طرق معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مقرات لجانهم الانتخابية تسهيلا عليهم في عملية الادلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يستطيع المواطن معرفته لجنته الانتخابية من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص به في لحظات عبر ادخال الرقم القومي الخاص به في الأيقونة المخصصة لذلك.

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الاستعلام عن مكانك الانتخابات

يمكنك الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.elections.eg

ويتطلب معرفة مكان اللجنة من خلال موقع الانتخابات الرسمي إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

طريقة جديدة يمكنك معرفة لجان الانتخابات عن طريقها

وأضافت الهيئة خاصية جديدة للتيسير على المواطنين بهدف معرفة لجنتهم الانتخابية، فبمجرد الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على محرك البحث جوجل تظهر لك نافذة ادخال الرقم القومي مباشرة، حيث كان في السابق لابد من الدخول على الموقع الرسمي ثم الدخول على ايقونة موقفك الانتخابي.

ويمكنك الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم ادخال الرقم القومي في خانة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، عبر هاتفك المحمول أو اللاب توب الخاص بك، يأتي ذلك في اطار الاستعدادت النهائية للهيئة الوطنية للانتخابات للاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة 

انتخابات الرئاسة 2024
 

وتبدأ انتخابات الرئاسة 2024 فى داخل مصر اليوم الأحد، 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.


ويخوض الانتخابات أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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