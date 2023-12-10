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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مدوية لإسرائيل.. ناشطون يكذبون رواية الاحتلال بشأن استسلام مقاتلي حماس| فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، لقطات مصورة زعم فيها استسلام مجموعة من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحال نشر مقطع الفيديو، اشتعل موقع "إكس" بموجة استهجان واسعة إثر قيام جيش الاحتلال بتعرية مجموعة من الأشخاص زعم أنهم "مقاتلون لدى حركة حماس" وإخراجهم من أحد مراكز الإيواء في منطقة شمال غزة، ثم بعد ذلك طالبهم بتسليم أسلحتهم.

فيما تداول عدد من المستخدمين مقطعين منفصلين لرجل واحد في ذات المنطقة، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي نشرهما لما يزعم إنه مشهد لاستسلام مسلح من حماس، ويظهر في المقطع الأول الرجل حاملا بندقية من طراز "كلاشنكوف" بيده اليمني وفي المقطع الثاني يحمله بيده اليسرى.

 

 

 

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فضيحة مدوية لإسرائيل.. ناشطون يكذبون رواية الاحتلال بشأن استسلام مقاتلي حماس| فيديو

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