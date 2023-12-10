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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأعلام المصرية.. الأطفال أمام مقرات الاقتراع بانتخابات الرئاسة وسط أجواء من البهجة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهد صباح اليوم الأول للتصويت الانتخابات الرئاسية 2024 حضورا مكثفا من المصريين، الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم في هذا العرس الديموقراطي، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

 

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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان أرض اللواء وبولاق الدكرور

رغم أن القانون حدد السن القانوني للمشاركة في الانتخابات، إلا أن عددًا من الأطفال حمل علم مصر وحرصوا على أن يتشاركوا لحظات الفرحة خارج لجان الاقتراع قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

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