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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: بدء التصويت بجميع لجان العاصمة دون معوقات وسط إقبال كثيف

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء فتح لجان التصويت للانتخابات الرئاسية بجميع أحياء العاصمة وسط الإقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية التي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت في جميع لجان العاصمة دون معوقات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.


وقال محافظ القاهرة إن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبا، موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في محيط اللجان لتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذي ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وشدد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين جميع أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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