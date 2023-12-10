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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء على حماس مرفوض.. فلسطين تطالب بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى ضرورة معاقبة إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي والقرارات الإنسانية.

وقال أشتية، في كلمته اليوم، الأحد، خلال منتدى الدوحة 2023، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسئولية الهجمات الإسرائيلية على غزة والخسائر في أرواح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هناك 5 معابر يمكن تمرير المساعدات من خلالها لغزة، إلا أن واحدا فقط مفتوح، مؤكدًا أن حجم القتل في غزة غير مسبوق وسكانها يتعرضون للتجويع.

وأوضح أن الأهم للفلسطينيين هو إنهاء الحرب الآن وليس اليوم التالي، مؤكدًا أن  اليوم التالي في غزة بحاجة إلى حل سياسي لما يحصل منذ 75 عامًا.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن حركة حماس جزء أساسي من الخارطة السياسية الفلسطينية، لافتًا إلى أن حديث الاحتلال عن القضاء عليها لن يحدث ولا تقبل به السلطة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني حماس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الدوحة إسرائيل غزة

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