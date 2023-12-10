عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انتظام عملية التصويت.. وفتح اللجان في مواعيدها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأحد 10 /12 /2023، أولى تقاريره عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت فيها أعمال التصويت في التاسعة صباحا - وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ الائتلاف أعمال المتابعة الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 1500 متابع في 15% من المقار الانتخابية بـ 12 محافظة وهي: (القاهرة – بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الغربية – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان).

وقد رصد متابعو الائتلاف التزاما واضحا في عملية فتح اللجان في موعدها في الساعة 9 صباحا ومنها علي سبيل المثال:
محافظة بني سويف 

بمركز ببا لجنة رقم 1 مدرسة فاطمه الزهراء الثانوية بنات – ببا
العنوان : شارع الإبراهيمية – ببا ( 3,280سعه اللجنة)   
• لجنه رقم 2 :  مدرسه واصف غالى الإعدادية بنبن – ببا (العنوان :  بجوار كنيسه مارى جرجس )
• لجنه رقم 3 :  مدرسه فؤاد نصر الابتدائية – ببا  (العنوان شارع الطحاوية )
• لجنه رقم 4  مدرسه السلام الابتدائيه – ببا شارع عبد الوهاب ناجى 
• لجنه رقم 5 مدرسة الشهيد / محمد عبد العظيم حفيظ الابتدائية بجوار التموين بندر ببا 
• مدرسه الشهيد حسن احمد مبروك الثانويه العسكريه  بها لجنتان الاولى رقم 7  الثانيه  رقم 8   
• لجنه رقم 6 جمعيه تحفيظ القران الكريم – ببا ( شارع التحرير بجوار المطافى) 
• المجلس القروى بطنسا     رقم 9      
• مركز شباب طنسا – طنسا   رقم 10  
• المدرسه الابتدائية المشتركة بطحا البيشه  رقم 15 
• مدرسة الشهيد/ بدير فتحى محمد البرانقه به لجنتان رقم  47 
ثانيا :-محافظة الإسكندرية  
• لجان مدرسة / احمد السيد درويش الإعدادية  (بقرية أبو صير غرب الإسكندرية )
• لجان مدرسة / سامي البارودي  (منطقة رمل اول اسكندرية)
• لجان مدرسة / الشهيد احمد مدني  (بالمندرة الاسكندرية )
• لجان مدرسة / د. امينة السيد (بمنطقة الحرمين بالمندرة )
ثالثا :- محافظة بورسعيد
• لجنة 2 بمدرسة / قاسم امين (شارع 23 يوليو قسم العرب بورسعيد)
كما تم رصد تأخر بعض اللجان عن موعدها لندة تتراوحت من 20 الي 25 دقيقة ومنها 
• تأخر فتح اللجان 
1. مدرسة متولي الشعراوي الثانوية بنات بيجام شبرا الخيمة محافظة القليوبية ( لمدة 20 دقيقة )
2. اللجنة رقم ٢٠ ومقرها  مدرسة الفارسية  الابتدائية المشتركة ولجنه رقم ٢١ ومقرها الوحدة الصحية بدائرة  مركز ساقلتة محافظة سوهاج ( لتاخر السادة رئساء اللجان )
3. مدرسه الشهيد محمد السيد حفني بالمندره الإسكندرية ( لمدة 20دقيقة)
4. مدرسه د/امينه السعيد بمنطقة  المندرة (لمدة ٢٠ دقيقة )
- كما تم رصد عدم وجود ستائر لتصويت الناخبين باللجنة رقم 72 مغتربين بمجمع خدمات محافظة البحيرة بموقف دمنهور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أكاذيب الاحتلال لا تخدع أحدًا.. حماس: صور احتجاز المدنيين العُزَّل «مسرحية سخيفة»

نتنياهو يتوعد من جديد: لن أوقف الحرب حتى القضاء على حماس

أنت سندنا.. سيدات أسوان يوجهن كلمة للرئيس السيسي في الانتخابات| فيديو

150 صورة من احتشاد المواطنين في المحافظات أمام اللجان الانتخابية .. شاهد

علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ