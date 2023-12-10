الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انتظام عملية التصويت.. وفتح اللجان في مواعيدها

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأحد 10 /12 /2023، أولى تقاريره عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت فيها أعمال التصويت في التاسعة صباحا - وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ الائتلاف أعمال المتابعة الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 1500 متابع في 15% من المقار الانتخابية بـ 12 محافظة وهي: (القاهرة – بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الغربية – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان).

وقد رصد متابعو الائتلاف التزاما واضحا في عملية فتح اللجان في موعدها في الساعة 9 صباحا ومنها علي سبيل المثال:

محافظة بني سويف

بمركز ببا لجنة رقم 1 مدرسة فاطمه الزهراء الثانوية بنات – ببا

العنوان : شارع الإبراهيمية – ببا ( 3,280سعه اللجنة)

• لجنه رقم 2 : مدرسه واصف غالى الإعدادية بنبن – ببا (العنوان : بجوار كنيسه مارى جرجس )

• لجنه رقم 3 : مدرسه فؤاد نصر الابتدائية – ببا (العنوان شارع الطحاوية )

• لجنه رقم 4 مدرسه السلام الابتدائيه – ببا شارع عبد الوهاب ناجى

• لجنه رقم 5 مدرسة الشهيد / محمد عبد العظيم حفيظ الابتدائية بجوار التموين بندر ببا

• مدرسه الشهيد حسن احمد مبروك الثانويه العسكريه بها لجنتان الاولى رقم 7 الثانيه رقم 8

• لجنه رقم 6 جمعيه تحفيظ القران الكريم – ببا ( شارع التحرير بجوار المطافى)

• المجلس القروى بطنسا رقم 9

• مركز شباب طنسا – طنسا رقم 10

• المدرسه الابتدائية المشتركة بطحا البيشه رقم 15

• مدرسة الشهيد/ بدير فتحى محمد البرانقه به لجنتان رقم 47

ثانيا :-محافظة الإسكندرية

• لجان مدرسة / احمد السيد درويش الإعدادية (بقرية أبو صير غرب الإسكندرية )

• لجان مدرسة / سامي البارودي (منطقة رمل اول اسكندرية)

• لجان مدرسة / الشهيد احمد مدني (بالمندرة الاسكندرية )

• لجان مدرسة / د. امينة السيد (بمنطقة الحرمين بالمندرة )

ثالثا :- محافظة بورسعيد

• لجنة 2 بمدرسة / قاسم امين (شارع 23 يوليو قسم العرب بورسعيد)

كما تم رصد تأخر بعض اللجان عن موعدها لندة تتراوحت من 20 الي 25 دقيقة ومنها

• تأخر فتح اللجان

1. مدرسة متولي الشعراوي الثانوية بنات بيجام شبرا الخيمة محافظة القليوبية ( لمدة 20 دقيقة )

2. اللجنة رقم ٢٠ ومقرها مدرسة الفارسية الابتدائية المشتركة ولجنه رقم ٢١ ومقرها الوحدة الصحية بدائرة مركز ساقلتة محافظة سوهاج ( لتاخر السادة رئساء اللجان )

3. مدرسه الشهيد محمد السيد حفني بالمندره الإسكندرية ( لمدة 20دقيقة)

4. مدرسه د/امينه السعيد بمنطقة المندرة (لمدة ٢٠ دقيقة )

- كما تم رصد عدم وجود ستائر لتصويت الناخبين باللجنة رقم 72 مغتربين بمجمع خدمات محافظة البحيرة بموقف دمنهور.