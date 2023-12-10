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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى

مشاهده انتخابية بالإسماعيلية
مشاهده انتخابية بالإسماعيلية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، إقبالًا ملحوظا  من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجاري، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.

وكانت محافظة الاسماعيلية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة ٣ أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن ومراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

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