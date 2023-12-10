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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بصوتها  في الانتخابات الرئاسية،  وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .

 

وأكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

 

ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الانتخابات الرئاسية أبو بكر الصديق التجريبية بمحافظة الجيزة

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