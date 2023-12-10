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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تأجيل أكثر من شهرين.. بيان من جامعات إسرائيل بشأن موعد بدء الدراسة

جامعات إسرائيل
جامعات إسرائيل

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن رؤساء الجامعات أعلنوا اليوم، الأحد، تأجيل بدء العام الدراسي إلى 31 ديسمبر، وذلك بعد أسبوع من التاريخ المحدد سابقا وهو 24 ديسمبر، والذي كان بالفعل تأخيرا لأكثر من شهرين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال رؤساء الجامعات، في بيان، إن القرار قد اتخذ في ضوء الحرب وبعد مشاورات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا  أنه سيتم إدخال "تعديلات مختلفة"، فضلا عن "حلول خاصة لجميع أولئك الذين سيظلون يخدمون في الاحتياطي".

وفي وقت سابق من اليوم، قدر ت مصادر إسرائيلية أن القتال المكثف الحالي ضد حماس في قطاع غزة سيستمر لمدة شهرين آخرين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة في كان.

ونقل عن المصادر قولها إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد تلك الفترة، مع العمليات المحلية التي تقوم بها القوات التي ستبقى بالقرب من القطاع.

ويقول التقرير إنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات لتقديم المزيد من الصفقات للإفراج عن المزيد من الرهائن.

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