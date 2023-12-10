عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تونس ضيف الشرف..

خالد جلال يقدم ورشة وغسان مسعود في لجنة التحكيم بمهرجان الرياض للمسرح

مهرجان الرياض للمسرح
مهرجان الرياض للمسرح

عقد المؤتمر الصحفي الثاني الخاص بمهرجان الرياض للمسرح، والذي كشف عن تفاصيل الدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجاري، بحضور سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح و الفنون الأدائية، ود. عبدالإله السناني رئيس المهرجان، وعضو هيئة المسرح.

 

أكد السناني خلال كلمته إن الحراك المسرحي الذي تشهده المملكة عموماً، ومهرجان الرياض للمسرح على وجه الخصوص، يجعلنا أمام بشائر تستحق الانتباه والفخر، وقال: هي بشائر جيلٍ مسرحي مبدع من شبابنا وبناتنا الذين يقبلون على المسرح بشغف كبير، و يبادرون في ابتكار تجاربهم الفنية، ويصنعون أملاً حقيقياً لازدهارٍ مسرحي سعودي يوازي هذه النهضة ويعد بنجاح استراتيجياتها الرامية لصناعة مسرحية راقية تزدهر في مناحي بلادنا، تعكس ثقافتنا وحضارتنا، وتشارك في النهضة الشمولية التي ترتفع فيها جودة الحياة، ويرتقي فيها الاقتصاد عبر ابداع وفاعلية المجتمع.

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

‏وأضاف: لطالما كان المسرح السعودي حاضراً، لكنه اليوم يمضي في خطط تنموية لما نشهد مثلها يوماً، ولم نشاهد مثلها في تجارب دول المنطقة، وسوف يصنع مسرحنا  تجربة محلية وعالمية تحمل رسالة المسرح الخالدة في السلام والمحبة والثقافة، وتنقل معها واقعنا العظيم، ميراثنا الحضاري الضخم الذي كان في إحدى تجلياته نوراً للعالم أجمع.

 

مهرجان الرياض للمسرح 

وكشف السناني خلال المؤتمر عن أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر وعضوية كل من الفنان العالمي غسان مسعود من سوريا، د. مدحت الكاشف من مصر، الكاتب صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، مهندس الديكور فهد المذن من الكويت.

 

وأشار السناني إلى أن المهرجان قرر أن تكون دولة ضيف الشرف للدورة الأولى هي تونس، وسوف يعرض منها مسرحية "مايراوش"، كما يتضمن المهرجان مجموعة من الندوات النقدية منها ندوة بعنوان "المسرح و العولمة تحديات وفرص التبادلات الثقافية" ويشارك فيها د.خالد أمين من المغرب، د. كريستوفر بالم من ألمانيا، د. ريتشارد غوف من انجلترا، د. ايريكا فيشر من ألمانيا، د. ريتشارد شيشنر من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

كذلك يوجد مجموعة من الورش التطبيقية منها: ورشة الإخراج المسرحي من التصور الأول إلي العرض الأول بقيادة المخرج المصري خالد جلال، لغة الحركة و الجسد وفن الممثل بقيادة د. قاسم بياتلي، ورشة الدراماتورجيا: مفاهيم ..إجراءات ..وتطبيقات للدكتور عبد المجيد الهواس.

الجدير بالذكر أن السناني سبق واعلن عن ال10 عروض المسرحية السعودية المتأهلة للمسابقة وضمّت أسماء المسرحيات العشرِ المتأهّلة إلى مسابقة مهرجان الرياض كلّاً من "بحر" لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و"الحِجر" لفرقة نادي القفزة الأولى، و"طليعة هجر" لفرقة كلوز ميديا، و"صفعة" لفرقة كالوس، و"ذاكرة الشيطان" لفرقة رؤية، و"ضوء" لمسرح الطائف، و"بائع الجرائد" لفرقة فن بوكس، و"ذاكرة صفراء" فرقة نورس، و"دوار مغلق" لنادي مسما المسرحي، و"الظل الأخير" لفرقة الوطن المسرحية.

مهرجان الرياض للمسرح 
المملكة العربية السعودية عبدالإله السناني غسان مسعود مهرجان الرياض للمسرح مهرجان الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

علي الهلباوي يحيي حفل "الحضرة".. الجمعة المقبل

بعد أيام من رحيل شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

إيرادات الأفلام.. أسر ياسين ينتصر على الجميع ومحمد فراج يتراجع

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أخبار الفن.. وفاة ملحن شهير.. لصوص يقتحمون منزل نجم.. أسما إبراهيم تكشف غضب رانيا يوسف

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ