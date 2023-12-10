وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

رصدت كاميرا قناة “صدى البلد”، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم، الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وقال مصطفى الشيمي، مراسل قناة “صدى البلد”، من محافظة سوهاج، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن من يحق له التصويت في الاستحقاق الرئاسي في محافظة سوهاج، يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.