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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يواصل متابعة انتظام أعمال التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

محافظ بني سويف يتابع "من مركز السيطرة" انتظام التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية

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أكد الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف، انتظام  أعمال التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى  الثلاثاء المقبل،وذلك داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة.

و تم تخصيص  9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر  انتخابي ، بجانب 4 لجان للمغتربين ببعض مراكز المحافظة

جاء ذلك خلال متابعته "من مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة " لأعمال التصويت داخل اللجان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد فتح اللجان أمام الناخبين الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأبرز،ووسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية

كما نوه المحافظ عن الاتصال المستمر بين مركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية  وسرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

تجدر الإشارة إلى تكليفات المحافظ للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق

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