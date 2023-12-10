حزب الله: هاجمنا مقرا للجيش الإسرائيلي وأصبنا جنودا عدة

أعلن ​حزب الله​ اللبناني، اليوم الأحد، أنه شن هجومًا جويا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية، على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا.

وأكد حزب الله في بيان أن الهجوم أصاب أهدافه بدقة وأوقع عددًا من الإصابات بين صفوف جنود جيش الاحتلال.

ولفت حزب الله في بيانه إلى أن الهجوم يأتي "دعمًا للشعب الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبنانى، تنفيذه 10 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وكانت دول أوروبية من قادة الاتحاد الأوروبي قد طلبت مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.