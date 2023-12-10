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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الإدلاء بصوته.. رئيس مجلس الشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال كلمة له من داخل لجنة الاقتراع أثناء الإدلاء بصوته، نقلتها قناة "إكسترا نيوز".

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عاجل.. رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال: "المصريون جميعا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم لهم في أن وطنيتهم تغلب عليهم دائما، فهم يتمتعون بوعي عظيم ورائع لأمة عظيمة".

وأضاف: "نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة لاختيار مَن يختاره حتى نبدأ صفحة ناصعة جديدة من صفحات مصرنا الغالية".
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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