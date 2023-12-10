كاتب صحفي: الإقبال على اللجان الانتخابية مفرح للغاية ومصر اليوم في عيد

أكد عمرو البهي، الصحفي بـ صدى البلد، أن البلاد تعيش عرس انتخابي اليوم، وهناك إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف البهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، على قناة الشمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص في الساعات الأولى من بدء الانتخابات على الإدلاء بصوته، وكان أول من أدلي بصوته، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هو أول من تقدم لـ الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار البهي، إلي أن الإقبال على اللجان الانتخابية مفرح للغاية، ويعبر عن أن مصر اليوم في عيد، وأن العالم بالكامل يتابع الانتخابات الرئاسية بكل حرص.

ولفت إلي أن المواطن عليه المشاركة اليوم قبل الغد في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هناك أكثر من 76 مليون مواطن لهم الحق في التصويت بالانتخابات الرئاسية.



وأوضح البهي، أن المحافظات بالكامل الإقبال بها كبير للتصويت، ولكن الواضح من خلال الرصد، وأن محافظة الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى من المشاركة ويوجد إقبال تاريخي.

