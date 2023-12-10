محافظ الدقهلية للمواطنين أمام المقار: يجب أن نصنع «ملحمة وطنية» بالانتخابات الرئاسية|صور

أثناء تفقده اللجان

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ومنذ الساعات الأولى لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ؛ يرافقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية من الخارج بمدينة المنصورة للوقوف علي مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم.

وتفقدوا مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس شجرة الدر الإعدادية ومدرسة الامام محمد عبده الابتدائيه ومدرسة الثانوية بنات الجديدة ، ومدرسة علي محمود طه الابتدائية ، ومعهد المنصوره الأزهري.

وقال " المحافظ " ما أشاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يدل علي مدي وعي ووطنية شعب الدقهلية، وأنه شعب مثقف ومسؤول ومحب لوطنه .

كما قال " مختار " ادعوا كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم ، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية من أكثر المحافظات مشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وسيحقق شعبها أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها .

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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