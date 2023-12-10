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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حشود جماهيرية للناخبين في الدقهلية للإدلاء بأصواتهم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 شهدت لجان محافظة الدقهلية توافد المواطنين بكثافة منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وقد انتظم من الساعة التاسعة صباح اليوم، الأحد، سير العملية الانتخابية للتصويت باللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بأنحاء المحافظة، والتي تستمر حتى التاسعة من مساء ذات اليوم.

وأكد الدكتور  أيمن  مختار، محافظ الدقهلية، أن توافد المواطنين والنزول للتصويت بلجان التصويت بمثابة رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن، مشيرا إلى أن العالم يتابع عن كثب مدى مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية ليؤكدوا عظمة انتمائهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري حفاظا على مقدرات الوطن ومكتسباته. 

وأوضح " مختار" أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا، وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب.

 وقال إن اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت.

وأوضح أن هناك جهودا مكثفة بتعاون جميع الأجهزة التنفيذية والامنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورا. 

وشدد على المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان على مستوى المحافظة لإزالة أي معوقات والتعامل معها فورا.

وأشار "مختار" إلى أن الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم، تشهد إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم  في جميع اللجان بأنحاء المحافظة.

ولفت إلى أن احتشاد المواطنين وإقبالهم على الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم حفاظا على حقهم الدستوري، يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصري وإصراره على استقرار بلاده وتقدمها ورسالة أهم بأمن وأمان مصر.

ونوه إلى أن تلك المشاركات تعد تظاهرات واضحة فى حب مصر، مشيدا بمشاركات المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، ما يعكس الوعى والإدراك التام من جانب جميع فئات الشعب المصرى بالقضية المصرية. 
 

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الانتخابات الرئاسية و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انتخابات الرئاسية سير العملية الانتخابية محافظة الدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وذوي الاحتياجات الخاصة وحدة الشعب المصري نطاق المحافظة

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