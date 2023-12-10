تحمل حذاءه.. عروس في غزة تتفقد جثمان زوجها الشهيد بعد 6 شهور من الزفاف|شاهد

سجّلت عدسات الصحفيين والمصورين لقطات لعروس في غزة وهي تتفقد جثمان زوجها الشهيد الذي ارتقى في غارة جوية للاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.

وتعرفت العروس على جثمان زوجها الشهيد في محيط المشرحة الخارجي.



وسقطت الدموع من عيون العروس وهي تتفقد عريسها الذي لم تمض على حياتهما معا سوى 6 أشهر.

وانضم الشهيد بذلك إلى نحو 18 ألف شهيد في غزة المحاصرة إسرائيليا قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والوحشي.



وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بفرض عقوبات على "إسرائيل" وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ووصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأمر بأنه لا يتفق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس.

وقال نتنياهو في إحاطة لحكومته إنه أبلغ زعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: “لا يمكنك من ناحية دعم القضاء على حماس ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يمنع القضاء على حماس”.