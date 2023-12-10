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رئيس التحرير
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الانتخابات الرئاسية بطعم تاني.. أغاني وزغاريد في الساعات الأولى من العرس الانتخابي

صدى البلد

لا صوت يعلو فوق صوت حب الوطن ، منذ الصباح يقدم المصريون ملحمة وطنية خالصة في جميع شوارع الجمهورية مصطفين بالألاف أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 لاختيار رئيس الجمهورية الجديدة ، والتي بدأت منذ صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر ومستمرة لمدة ثلاثة أيام متتالية . 

صور الانتخابات الرئاسية

ليست مجرد انتخابات عادية لكنها فرحة عارمة تملأ شوارع الجمهورية في كل ركن وكل حي ، أمام كل مدرسة ستجد علم مصر مرفوعاً ، الزغاريد تملأ الأجواء، صادرة من حناجر النساء اللاتي قررن النزول ليتصدرن المشهد على طريقتهن الخاصة . 

وتعالت أصوات الزغاريد من السيدات أمام اللجان التعبير عن فرحتهم بالنزول بعملية الانتخابات بالرقص والزغاريد من أمام لجان الانتخابات.

لا صوت يعلو فوق صوت الأغاني الوطنية في حب مصر ، تزيد المواطنين حماسة وتشجيع على المشاركة في الانتخابات ، وهو المشهد الذي اعتدنا عليه لسنوات طويلة من أمام اللجان ، بخلاف السيارات التي تجوب الشوارع ويخرج منها أصوات الأغاني الوطنية التي تدفعك دفعاً للنزول والمشاركة في المهمة الوطنية . 

مظاهر الاحتفالات تملأ الشوارع في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، علم مصر في كل مكان وبيد كل صغير وكبير ، والزغاريد والفرحة والرقص تملأ الشوارع ، والأغاني الوطنية تتردد في كل شارع بصوت عال تجعلك تشعر بالانتماء ومعنى كلمة وطن ، لنجد أنفسنا أمام عُرس انتخابي مصري فريد من نوعه . 

مرشحين الرئاسة المصرية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

طريقة الانتخاب الصحيحة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

 

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