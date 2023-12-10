إقبال كثيف من المواطنين على لجان التصويت بالدقهلية وكبار السن في المقدمة

شهدت اللجان الانتخابية على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .

وحرص الناخبون من كبار السن على المشاركه فى عملية التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية.

كانت العملية الانتخابية للمصريين بالداخل بدأت صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وممتدة حتى التاسعة مساء، لمدة 12 ساعة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين فى محافظة الدقهلية يبلغ 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

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